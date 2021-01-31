Источник: «Витесс» ведёт переговоры о трансфере Зиньковского

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Нидерландский «Витесс» изучает возможность приобретения полузащитника самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
Источник: «Витесс» ведёт переговоры о трансфере Зиньковского
  • РИА Новости

«Ряд нидерландских клубов следят за ним давно. На сегодняшний день лишь «Витесс» вышел на связь с его представителями и изучает возможность его приобретения. Также на него претендуют «Химки», — сказал «Чемпионату» источник, близкий к футболисту.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Зиньковский сыграл 24 матча, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. 

Ранее СМИ сообщили о прогрессе в переговорах «Спартака» и «Аякса» по Промесу.

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