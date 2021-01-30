Источник: «Питтсбург» планирует предложить контракт Малкину
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«Питтсбург» может продлить Малкина этим летом. Полагаю, клуб планирует это сделать. У Кросби контракт ещё на пару лет. Сдаются ли «Пингвинз»? Пока Малкин и Кросби в команде, «Питтсбург» будет бороться за самые высокие места и победы. Кого бы они ни назначили на должность генерального менеджера, он должен будет работать именно в этом направлении», — заявил Фридман в подкасте 31 Thoughts.
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, он три раза выигрывал с командой Кубок Стэнли.
Ранее Малкин заявил, что недоволен своей игрой в новом сезоне НХЛ.