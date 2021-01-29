Малкин заявил, что недоволен своей игрой в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своей игре после поражения от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сейчас я совершенно точно недоволен тем, как играю. Мне нужно ежедневно приходить на арену и бороться в каждой смене. Я верю в себя и надеюсь, что это произойдёт», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» проиграл «Бостону» со счётом 1:4.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. С тех пор он выиграл с командой три Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на второе место по числу сыгранных матчей в истории «Питтсбурга».