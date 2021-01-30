Норвежский лыжник Иверсен сравнил Большунова с бульдозером

Короткая ссылка
Норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал результат масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.
Норвежский лыжник Иверсен сравнил Большунова с бульдозером
  • © Федерация Лыжных Гонок России

«Нормальная гонка. Был, как и предполагалось, лёгкий хаос. Много падений? Было сложно, если идёшь за кем-то, то просто выхода нет и нет возможности обойти. То же самое, когда Большунов сделал рывок. Это не отмазка, ты должен быть на позиции. Кому-то ведь удалось, это не невозможно. Но было слишком много случайностей. И Большунов был очень хорош, к сожалению. Он также упал, но он же как бульдозер — поднялся, перешагнул через всех и побежал. Следовало ли норвежской команде поднять темп, когда Большунов упал? Мы не рассуждаем подобным образом, чтобы пытаться извлечь преимущество из чьей-то неудачи. Не думаю, что кто-то из нас так думал», — сказал Иверсен телеканалу NRK.

Большунов стал победителем гонки, несмотря на падение. Иверсен финишировал четвёртым.

Ранее тренер сборной ХМАО предположил, что Большунов прибавит к ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить