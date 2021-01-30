Норвежский лыжник Иверсен сравнил Большунова с бульдозером

Норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал результат масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Нормальная гонка. Был, как и предполагалось, лёгкий хаос. Много падений? Было сложно, если идёшь за кем-то, то просто выхода нет и нет возможности обойти. То же самое, когда Большунов сделал рывок. Это не отмазка, ты должен быть на позиции. Кому-то ведь удалось, это не невозможно. Но было слишком много случайностей. И Большунов был очень хорош, к сожалению. Он также упал, но он же как бульдозер — поднялся, перешагнул через всех и побежал. Следовало ли норвежской команде поднять темп, когда Большунов упал? Мы не рассуждаем подобным образом, чтобы пытаться извлечь преимущество из чьей-то неудачи. Не думаю, что кто-то из нас так думал», — сказал Иверсен телеканалу NRK.

Большунов стал победителем гонки, несмотря на падение. Иверсен финишировал четвёртым.

Ранее тренер сборной ХМАО предположил, что Большунов прибавит к ЧМ.