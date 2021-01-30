Тренер сборной ХМАО предположил, что Большунов прибавит к ЧМ

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Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин считает, что россиянин Александр Большунов может добавить на чемпионате мира.
Тренер сборной ХМАО предположил, что Большунов прибавит к ЧМ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мы не можем загадывать, в какой форме Большунов подойдёт к ЧМ. Но, думаю, то, что показывает Александр на данный момент, — не его максимум. Уверен, у российского спортсмена есть ещё внутренние резервы. Самое главное, чтобы в голове у него был порядок. Сейчас идут игры в кошки-мыши, где-то мы берём верх, где-то проигрываем. Но основная борьба развернётся на первенстве планеты. Там многое будет зависеть и от психологического настроя. Я думаю, он ещё не до конца пришёл в себя после «Тур де Ски» и к ЧМ подойдёт куда более свежим», — сказал Крянин RT.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберсдорфе.

Ранее Крянин высказался о падении Большунова.

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