Крянин — о падении Большунова: повезло, что не поломал лыжи и палки

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Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал падение Александра Большунова во время гонки на этапе Кубка мира в Фалуне.
Крянин — о падении Большунова: повезло, что не поломал лыжи и палки
  • Reuters

«Александр упал, но падение произошло не на финишном спуске, поэтому у него ещё оставалось время всё исправить. Вдобавок Большунову повезло, что он обошёлся без поломки палок или лыж, никто в него не врезался. Соперники к тому моменту не набрали каких-то сверхскоростей, а потому россиянин спокойно включился в борьбу. Что касается борьбы на последних метрах дистанции, Йоханнес Клебо на финишной прямой очень силён, нужно иметь перед ним серьёзный запас, чтобы не доводить дело до разборок в створе. Саше это удалось. Не исключаю, что падение даже дополнительно простимулировало его», — сказал Крянин RT.

Большунов упал в ходе гонки с массовым стартом, из-за чего опустился на 38-е место, однако сумел выиграть гонку.

Ранее Петухов высказался о конфликтах Большунова с соперниками.

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