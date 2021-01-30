Петухов — о конфликтах Большунова с соперниками: «русских медведей» это делает только сильнее

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Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов высказался о конфликтах россиянина Александра Большунова с соперниками.
Петухов — о конфликтах Большунова с соперниками: «русских медведей» это делает только сильнее
  • Reuters

«Все эти конфликты дополнительно разозлили Сашу. В принципе, он достаточно умный человек и не по годам сдержанный. Знает, как и где себя необходимо вести. Считаю, в отношении Большунова таких поступков со стороны соперников не должно быть. Иностранцы по менталитету другие, а «русских медведей» подобные ситуации делают только сильнее. Большунов не оставит им ни шанса, поэтому лучше не раззадоривать его. Кто-то бы после конфликтов в Лахти сломался, а Саша одержал две победы. Уверен, после всего случившегося с ним побеседовали и Бородавко, и отец, и другие родственники», — сказал Петухов RT.

Во время этапа Кубка мира в Лахти финн Йори Мяки подрезал Большунова. Россиянин отмахнулся от него палкой, а затем, после финиша, въехал в группу финских лыжников. За неспортивное поведение Большунов и его команда были дисквалифицированы.

Ранее чемпион мира предположил, что норвежцы боятся Большунова.

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