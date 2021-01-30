Чемпион мира предположил, что норвежцы боятся Большунова

Чемпион мира Алексей Петухов считает, что норвежские лыжники боятся россиянина Александра Большунова.

«Обыгрывать норвежцев из гонки в гонку — дорогого стоит, а Большунов выходит и делает это. Думаю, они уже боятся его. Это видно даже по их лицам. А ведь сначала скандинавы не воспринимали россиянина всерьёз, смотрели на него с ухмылкой. В прошлом году ходили шуточки, мол, «Хрустальный глобус» затерялся в России. Норвежцы просто не знают, какие ключи подобрать к Большунову. Он один придавливает их всех», — сказал Петухов RT.

Большунов является лидером общего зачёта Кубка мира, опережая ближайшего соперника более чем на 800 очков.

Ранее Петухов назвал чудом победу Большунова в классической гонке в Фалуне.