Чемпион мира предположил, что норвежцы боятся Большунова

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Чемпион мира Алексей Петухов считает, что норвежские лыжники боятся россиянина Александра Большунова.
Чемпион мира предположил, что норвежцы боятся Большунова
  • Reuters

«Обыгрывать норвежцев из гонки в гонку — дорогого стоит, а Большунов выходит и делает это. Думаю, они уже боятся его. Это видно даже по их лицам. А ведь сначала скандинавы не воспринимали россиянина всерьёз, смотрели на него с ухмылкой. В прошлом году ходили шуточки, мол, «Хрустальный глобус» затерялся в России. Норвежцы просто не знают, какие ключи подобрать к Большунову. Он один придавливает их всех», — сказал Петухов RT.

Большунов является лидером общего зачёта Кубка мира, опережая ближайшего соперника более чем на 800 очков.

Ранее Петухов назвал чудом победу Большунова в классической гонке в Фалуне.

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