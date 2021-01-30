Винер-Усманова считает, что пока рано говорить о массовой вакцинации сборной России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась по поводу вакцинации спортсменов от коронавируса.

«Мы посмотрим сейчас, как пройдёт первый курс вакцинации, потому что вирус мутирует и, возможно, сегодняшняя вакцинация завтра будет неактуальна», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Она отметила, что у неё есть примеры, когда сотрудник национальной команды повторно болел коронавирусом.

«Поэтому сейчас очень сложно сказать по поводу вакцинации, но я думаю, что с каждым месяцем всё будет проявляться и выявляться. Если всё будет в лучшем виде, то, конечно, вся команда будет вакцинироваться», — сказала Винер-Усманова.

Ранее сообщалось, что МОК призвал НОК обсудить вакцинацию спортсменов с правительствами своих стран.