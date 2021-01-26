МОК призвал НОК обсудить вакцинацию спортсменов с правительствами своих стран

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал национальные олимпийские комитеты (НОК) обсудить вакцинацию спортсменов с властями своих стран.

Об этом сообщается на сайте МОК.

Отмечается, что МОК призывает НОК заняться этим прежде, чем спортсмены отправятся на Олимпиаду в Токио, для создания безопасной среды на Играх как для атлетов, так и для местных болельщиков.

Как известно, правительства ряда стран уже приняли положительные решения по данному вопросу или проводят консультации со своими НОК.

Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее Станислав Черчесов назвал взвешенным решение о вакцинации от коронавируса.