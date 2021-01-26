Черчесов назвал взвешенным решение о вакцинации от коронавируса

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал своё решение о вакцинации от COVID-19.
Черчесов назвал взвешенным решение о вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Сделать прививку от коронавирусной инфекции — вполне взвешенное и осознанное решение. Ведь уже в конце текущей недели мы вместе с другими членами тренерского штаба отправимся в Турцию, где проводят учебно-тренировочные сборы многие клубы. А в марте сборной предстоят отборочные матчи чемпионата мира — 2022 на Мальте, в Сочи и Словакии. Впереди также много рабочих встреч с игроками, тренерами, руководителями клубов», — приводит слова Черчесова пресс-служба национальной команды. 

РФС предоставит возможность вакцинироваться всем игрокам и тренерскому штабу сборной. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей, однако они смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

Ранее сообщалось, что Черчесов вакцинировался от коронавируса. Вместе с ним прививку сделал главный врач сборной Эдуард Безуглов.

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