Гаттузо эмоционально отреагировал на слухи об отставке с поста главного тренера «Наполи»

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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо эмоционально ответил на вопрос о своём будущем в неаполитанском клубе после победы над «Специей» в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу.
Гаттузо эмоционально отреагировал на слухи об отставке с поста главного тренера «Наполи»
  • Reuters

«Заявление клуба о доверии? Мне не нужно, чтобы кто-то доверял мне. Меня раздражает, что люди спрашивают меня, собираюсь ли я уйти в отставку, ведь с моими коллегами не обращаются так же. Президент поговорил с командой и успокоил меня, хотя я в этом и не нуждался. Я подал в отставку в «Милане», потому что не верил, что смогу там работать, но отсюда я не уйду. Я здесь, и я выполняю свою работу», — цитирует Гаттузо Football Italia.

По его мнению, люди не должны делать вид, будто «Наполи» ничего не добился под его руководством. Он также подчеркнул, что не впадает в депрессию, но с такой командой сложно регулярно выигрывать.

«Если я разозлюсь ещё больше, то поеду тренировать в Кувейт или куда-нибудь в этом роде. Конечно, понимаю, что всё это моей часть работы, и я буду продолжать работать, пока мне позволят, но то, что происходит в последнее время, является чрезмерным», — сказал Гаттузо.

Гаттузо возглавляет «Наполи» с 2019 года. В прошлом сезоне он вместе с командой выиграл Кубок Италии. В текущем сезоне неаполитанцы занимают шестое место в чемпионате страны.

Ранее «Наполи» обыграл «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии.

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