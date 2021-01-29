«Наполи» обыграл «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Специей» в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Калиду Кулибали, Ирвина Лосано, Маттео Политано и Элифа Элмаса, отличившихся в первом тайме.

«Специя» во втором тайме ответила голами Эммануэля Гьяси и Дженнаро Акампоры.

Таким образом, «Наполи» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с бергамской «Аталантой».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» без Роналду победил СПАЛ в Кубке Италии.