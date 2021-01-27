Тарпищев высказался о дисквалификации российских теннисисток за договорные матчи

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал пожизненную дисквалификацию Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой за участие в договорных матчах.
Тарпищев высказался о дисквалификации российских теннисисток за договорные матчи
  • РИА Новости

«Такое наказание они получили за то, что отказались сотрудничать с теми, кто расследует такие матчи. Проблема эта существует глобально в теннисе, а не только у нас. Итальянцы, аргентинцы, много кто ещё были дисквалифицированы, не мы первые и не мы последние. А жёсткое наказание не за участие в договорных матчах, а за отказ сотрудничать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Лучшей позицией 26-летней Дмитриевой в рейтинге Женской теннисной ассоциации в парном разряде было 939-е место, а 23-летней Мердеевой — 644-е место.

Ранее стало известно, что Tennis Integrity Unit пожизненно дисквалифицировала Софию Дмитриеву и Алию Мердееву.

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