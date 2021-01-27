Две российские теннисистки пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

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Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU), которая занимается борьбой с договорными матчами в теннисе, пожизненно дисквалифицировала россиянок Софию Дмитриеву и Алию Мердееву.
Две российские теннисистки пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает пресс-служба TIU, Дмитриева и Мердеева признаны виновными в участии в двух договорных матчах в парном разряде, Дмитриева также обвиняется в отказе сотрудничать со следствием.

Лучшей позицией 26-летней Дмитриевой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) парном разряде было 939-е место, а 23-летней Мердеевой — 644-е место.

Ранее сообщалось, что российскую теннисистку Сизикову подозревают в договорном матче на «Ролан Гаррос».

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