Большунов об инциденте на КМ в Лахти: это первый и последний раз

Российский лыжник Александр Большунов высказался по поводу инцидента, который произошёл в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

«Я уже сказал, что в следующий раз, если повторится подобная ситуация, я буду спокоен. Конечно, это было в первый и последний раз. Но в тот день Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, на финише. Я в свою очередь показал, как не нужно делать после таких инцидентов», — сказал Большунов в эфире TV2.

Он также в очередной раз выразил мнение, что дисквалифицировать нужно было обе стороны.

«Пока ещё непонятная ситуация. Ещё неизвестно, допустят меня к соревнованиям или нет», — добавил Большунов.

На финише эстафетной гонки Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова.