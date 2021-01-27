Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

Финская лыжная ассоциация (FSA) приняла извинения российского лыжника Александра Большунова после скандального инцидента в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

«Мы принимаем извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за произошедшее. В будущем мы хотим наслаждаться честными соревнованиями без происшествий, которые не имеют отношения к лыжному спорту», — цитирует президента FSA Маркку Хаапасалми пресс-служба организации.

На финише эстафетной гонки Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Большунов уже поставил точку в истории с Мяки.