Депутат Милонов заявил, что рад переходу Кокорина в «Фиорентину»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал трансфер российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

«Как любой русский человек, я совершенно нормально отнёсся к такому переходу. Кокорин совершил ошибку, за которую он уже ответил, наказание своё уже отбыл. Это правильно, что он, в отличие от многих, не раскис, а собрался и достаточно успешно продолжил спортивную карьеру. Я рад, что он смог перешагнуть этот сложный этап в своей жизни, и думаю, что он совсем по-другому относится и к деньгам, и к успеху», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, время в тюрьме поставило многое на свои места в голове Кокорина и он перестал себя считать королём жизни.

«Поведение и отношение к успеху и удачи в жизни должны быть другими. У нас многие спортсмены блистают не на стадионе, а в ночных клубах. Он сам уже точно так не думает и другим не позволит», — сказал Милонов.

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере 29-летнего Кокорина из «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Анжи» должен получить солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину».