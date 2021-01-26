«Металлург» одолел «Автомобилист» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» одолел «Автомобилист» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе коллектива из Магнитогорска дубль оформил Деннис Расмуссен, а также отличились Тейлор Бек, Андрей Чибисов и Николай Кулёмин. У хозяев шайбы забросили Сергей Зборовский, Вячеслав Литовченко и Алексей Макеев.

Для подопечных Ильи Воробьёва эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче «магнитка» сыграет со «Спартаком», а «Автомобилист» встретится с «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в КХЛ, а команды забросили десять шайб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить