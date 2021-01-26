«Металлург» одолел «Автомобилист» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе коллектива из Магнитогорска дубль оформил Деннис Расмуссен, а также отличились Тейлор Бек, Андрей Чибисов и Николай Кулёмин. У хозяев шайбы забросили Сергей Зборовский, Вячеслав Литовченко и Алексей Макеев.

Для подопечных Ильи Воробьёва эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче «магнитка» сыграет со «Спартаком», а «Автомобилист» встретится с «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в КХЛ, а команды забросили десять шайб.