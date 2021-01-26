«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в КХЛ, команды забросили десять шайб

Новосибирская «Сибирь» одолела нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 6:4.

В составе хозяев дубль оформил Ефим Гуркин, а также отличились Александр Шаров, Виктор Комаров, Олег Ли и Егор Миловзоров. У коллектива из Нижнекамска шайбы забросили Алексей Волгин, Либор Гудачек, Роман Абросимов и Йонас Энлунд.

Стоит отметить, что «Сибирь» в первом периоде вела со счётом 3:0, но гости не только сравняли во второй 20-минутке, но и смогли выйти вперёд. Тем не менее команда из Новосибирска отметилась ещё тремя голами.

В следующем матче «Сибирь» сыграет с «Трактором», а «Нефтехимик» встретится с «Барысом».

Ранее «Салават Юлаев» победил «Амур» в матче КХЛ.