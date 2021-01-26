Орсер рассказал, почему Медведева вернулась в Россию
- Reuters
«У неё виза отличалась от визы её матери. Гарантий не было, но у неё было больше шансов вернуться. В то время она была в Японии. Но она не хотела ехать сюда без мамы, ей важно видеться с ней каждый день. Поэтому она решила вернуться в Россию», — приводит слова Орсера IFS Magazine.
Медведева тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год, после чего вернулась в группу Этери Тутберидзе.
Ранее Медведева назвала единственную причину, по которой ещё выходит на лёд.