Орсер рассказал, почему Медведева вернулась в Россию

Короткая ссылка
Брайан Орсер, бывший тренер фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, почему его бывшая подопечная вернулась в Россию.
Орсер рассказал, почему Медведева вернулась в Россию
  • Reuters

«У неё виза отличалась от визы её матери. Гарантий не было, но у неё было больше шансов вернуться. В то время она была в Японии. Но она не хотела ехать сюда без мамы, ей важно видеться с ней каждый день. Поэтому она решила вернуться в Россию», — приводит  слова Орсера IFS Magazine.

Медведева тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год, после чего вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Ранее Медведева назвала единственную причину, по которой ещё выходит на лёд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить