Орсер рассказал, почему Медведева вернулась в Россию

Брайан Орсер, бывший тренер фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, почему его бывшая подопечная вернулась в Россию.

«У неё виза отличалась от визы её матери. Гарантий не было, но у неё было больше шансов вернуться. В то время она была в Японии. Но она не хотела ехать сюда без мамы, ей важно видеться с ней каждый день. Поэтому она решила вернуться в Россию», — приводит слова Орсера IFS Magazine.

Медведева тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год, после чего вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Ранее Медведева назвала единственную причину, по которой ещё выходит на лёд.