Лэмпард: для меня было огромной честью и привилегией возглавлять «Челси»

Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё увольнение из команды.

«Для меня было огромной честью и привилегией возглавлять «Челси» — клуб, который был частью моей жизни на протяжении многих лет. В первую очередь я бы хотел поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, оказанную мне на протяжении последних полутора лет. Надеюсь, они знают, что это значит для меня. Когда я принял предложение, я знал, какие трудности могут возникнуть при работе на этом посту», — написал Лэмпард в своём Instagram.

Он отметил, что гордится тем, чего ему удалось достичь с командой.

«Я горжусь игроками академии, которые сделали первые шаги в основной команде и выступали хорошо. Они будущее «Челси». Разочарован тем, что в этом сезоне я не имел времени, чтобы добиться с командой продвижения вперёд и вывести её на новый уровень», — добавил англичанин.

В качестве футболиста Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год, завоевав с командой 12 трофеев. Он возглавил команду летом 2019 года. Под его руководством «Челси» завершил сезон-2019/20 на четвёртом месте в АПЛ. В общей сложности при Лэмпарде команда одержала 44 победы, потерпела 25 поражений и 15 раз сыграла вничью в 84 матчах.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович назвал очень тяжёлым решение уволить Лэмпарда из «Челси».