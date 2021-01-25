Тренер сборной США высказался о дисквалификации лыжника Большунова

Тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб прокомментировал инцидент между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Откровенно говоря, этот приём в исполнении Большунова никуда не годится. Если бы это сделал любой американский спортсмен, его бы немедленно отправили домой и исключили из команды. Дисквалификация будет лишь началом их проблем», — написал Уиткомб в своём Twitter.

Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Уже после финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее Николай Зимятов заявил, что Большунов сам виноват в том, что не просчитал ситуацию на финише в эстафете.