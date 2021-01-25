Бё заявил, что семья для него важнее подготовки к ЧМ по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как будет готовиться к предстоящему чемпионату мира в словенской Поклюке.

«Чемпионат мира — это всегда отдельная история. Сейчас я еду домой в Осло и до 5 февраля, до пятницы, буду там. Немного отдохну. Подготовка будет без среднегорья? Для меня семья выше подготовки, это моё среднегорье, можно сказать», — приводит слова Бё «Матч ТВ».

Он отметил, что для того чтобы подойти к ЧМ в оптимальной форме ему просто нужно решать все проблемы постепенно, и правильно планировать тренировки.

«Цели? В предыдущие годы мне было проще подниматься на подиум, чем сейчас. Но если я смогу, набрав хорошую форму, показать свой нормальный биатлон, то надеюсь бороться в каждой гонке. Не могу сказать, что рассчитываю на какое-то количество медалей, три или шесть, например», — добавил норвежец.

Чемпионат мира в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее Виктор Майгуров заявил, что россияне будут бороться за медали в каждой гонке ЧМ.