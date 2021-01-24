Появилось видео, как Порье и Макгрегор встретились после боя

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В сети опубликовали видео, на котором американский боец смешанного стиля Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор встретились после их поединка на турнире UFC 257.
Появилось видео, как Порье и Макгрегор встретились после боя
  • @thenotoriousmma
  • Instagram

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте UFC Russia. Спортсмены выразили уважение друг другу. При этом ирландский боец опирался на костыль.

«Всю ногу мне разбил, гад. Отличная работа, поздравляю!» — сказал Макгрегор.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.

Ранее Адам Яндиев признался, что не ожидал поражения Макгрегора от Порье.

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