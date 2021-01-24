Боец MMA Яндиев признался, что не ожидал поражения Макгрегора от Порье

Российский боец смешанного стиля Адам Яндиев прокомментировал победу американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 257.

«Это неожиданный результат для меня. Я думал, Конор выиграет. Макгрегор вроде был заряжен, а тут такое. Когда ты упускаешь волну успеха, а потом стараешься заново её поймать, всё проходит гораздо труднее», — цитирует Яндиева «Спорт-Экспресс».

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.

Ранее Михаил Рагозин выразил мнение, что бой Порье с Макгрегором не убедит Хабиба Нурмагомедова вернуться.