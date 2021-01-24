Боец MMA Яндиев признался, что не ожидал поражения Макгрегора от Порье

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Российский боец смешанного стиля Адам Яндиев прокомментировал победу американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 257.
Боец MMA Яндиев признался, что не ожидал поражения Макгрегора от Порье
  • © Jeff Bottari / Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Это неожиданный результат для меня. Я думал, Конор выиграет. Макгрегор вроде был заряжен, а тут такое. Когда ты упускаешь волну успеха, а потом стараешься заново её поймать, всё проходит гораздо труднее», — цитирует Яндиева «Спорт-Экспресс».

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.

Ранее Михаил Рагозин выразил мнение, что бой Порье с Макгрегором не убедит Хабиба Нурмагомедова вернуться.

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