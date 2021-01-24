Боец MMA Яндиев признался, что не ожидал поражения Макгрегора от Порье
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«Это неожиданный результат для меня. Я думал, Конор выиграет. Макгрегор вроде был заряжен, а тут такое. Когда ты упускаешь волну успеха, а потом стараешься заново её поймать, всё проходит гораздо труднее», — цитирует Яндиева «Спорт-Экспресс».
Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.
Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.
Ранее Михаил Рагозин выразил мнение, что бой Порье с Макгрегором не убедит Хабиба Нурмагомедова вернуться.