Шайбы Григоренко и Гаврикова помогли «Коламбусу» победить «Тампу» в матче НХЛ
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Блю Джекетс» принесли шайбы Ника Фолиньо, Михаила Григоренко, Владислава Гаврикова, Зака Веренски и Эрика Робинсона. Для Гаврикова и Григоренко это первые шайбы в нынешнем сезоне.
«Тампа» ответила голами Виктора Хедмана и Ондржея Палата. Михаил Сергачёв и Алексей Волков очков не набрали, а Андрей Василевский, отыгравший весь матч отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без россиян в составе по буллитам одолел «Баффало» в НХЛ.