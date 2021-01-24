Шайбы Григоренко и Гаврикова помогли «Коламбусу» победить «Тампу» в матче НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Блю Джекетс» принесли шайбы Ника Фолиньо, Михаила Григоренко, Владислава Гаврикова, Зака Веренски и Эрика Робинсона. Для Гаврикова и Григоренко это первые шайбы в нынешнем сезоне.

«Тампа» ответила голами Виктора Хедмана и Ондржея Палата. Михаил Сергачёв и Алексей Волков очков не набрали, а Андрей Василевский, отыгравший весь матч отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без россиян в составе по буллитам одолел «Баффало» в НХЛ.

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