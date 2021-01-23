Теннисистка Ястремская пропустит Australian Open из-за отстранения за допинг
Как сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF), независимый трибунал организации, рассмотрев ходатайство украинки об отмене временного отстранения, принял решение оставить в силе наложенные на неё санкции.
Таким образом, Ястремская не сможет выступить на Australian Open.
Отмечается, что теннисистка может обжаловать решение ITF в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Проба 20-летней теннисистки, сданная 24 ноября 2020 года, дала положительный результат: в ней были обнаружены метаболиты запрещённого вещества — местеролона.
Ранее сообщалось, что Энди Маррей пропустит Australian Open.