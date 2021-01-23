Теннисистка Ястремская пропустит Australian Open из-за отстранения за допинг

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела добиться отмены своей временной дисквалификации в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил и пропустит первый в сезоне 2021 года турнир Большого шлема — Australian Open.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF), независимый трибунал организации, рассмотрев ходатайство украинки об отмене временного отстранения, принял решение оставить в силе наложенные на неё санкции.

Таким образом, Ястремская не сможет выступить на Australian Open.

Отмечается, что теннисистка может обжаловать решение ITF в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Проба 20-летней теннисистки, сданная 24 ноября 2020 года, дала положительный результат: в ней были обнаружены метаболиты запрещённого вещества — местеролона.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей пропустит Australian Open.

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