Теннисистка Ястремская пропустит Australian Open из-за отстранения за допинг

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела добиться отмены своей временной дисквалификации в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил и пропустит первый в сезоне 2021 года турнир Большого шлема — Australian Open.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF), независимый трибунал организации, рассмотрев ходатайство украинки об отмене временного отстранения, принял решение оставить в силе наложенные на неё санкции. Таким образом, Ястремская не сможет выступить на Australian Open. Отмечается, что теннисистка может обжаловать решение ITF в Спортивном арбитражном суде (CAS). Проба 20-летней теннисистки, сданная 24 ноября 2020 года, дала положительный результат: в ней были обнаружены метаболиты запрещённого вещества — местеролона. Ранее сообщалось, что Энди Маррей пропустит Australian Open.