Боец MMA Василевский уверен, что Макгрегор задавит Порье в предстоящем бою

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье на турнире UFC 257.

«Думаю, всё будет красиво и уверенно со стороны Конора. Он будет бить и опять бить Порье. Тот будет уставать, в конце концов упадёт или судья вмешается. Если Порье не сделает ничего сверхъестественного, то без шансов. Конор по классу, по психологии выше. Он просто задавит Порье», — цитирует Василевского «Чемпионат».

Он отметил, что Порье является техничным бойцом, но он не выдержит своего соперника как личности. По мнению Василевского, Макгрегор «поддушил» американца уже до боя.

Поединок Макгрегора и Порье пройдёт в ночь с 23 на 24 января на UFC 257. Первый бой между ними состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца нокаутом.

В послужном списке Макгрегора 22 победы и четыре поражения. На счету Порье 26 побед и шесть поражений.

Ранее глава AMC Fight Nights Global дал прогноз на бой между Макгрегором и Порье.