Тихонов заявил, что Бабиков и Гараничев не заслуживают права выступать на КМ по биатлону

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Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что Антон Бабиков и Евгений Гараничев не заслуживают места в сборной России по биатлону на этапах Кубка мира.
Тихонов заявил, что Бабиков и Гараничев не заслуживают права выступать на КМ по биатлону
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Бабиков и Гараничев — хорошие ребята, но они ничего не сделают. Они не заслуживают места в сборной на Кубке мира. Надо всё-таки пробовать молодёжь, надо думать о будущем. Немцы, норвежцы, итальянцы и французы подпускают молодёжь», — приводит слова Тихонова ТАСС.

По итогам индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве Гараничев с двумя промахами занял 14-е место, а Бабиков, допустивший три промаха, — 51-е.

Ранее Тихонов высказал мнение, что Александр Логинов сумел победить в Антерсельве благодаря пропуску масс-старта в Оберхофе.

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