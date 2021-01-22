Тихонов заявил, что Бабиков и Гараничев не заслуживают права выступать на КМ по биатлону
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«Бабиков и Гараничев — хорошие ребята, но они ничего не сделают. Они не заслуживают места в сборной на Кубке мира. Надо всё-таки пробовать молодёжь, надо думать о будущем. Немцы, норвежцы, итальянцы и французы подпускают молодёжь», — приводит слова Тихонова ТАСС.
По итогам индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве Гараничев с двумя промахами занял 14-е место, а Бабиков, допустивший три промаха, — 51-е.
Ранее Тихонов высказал мнение, что Александр Логинов сумел победить в Антерсельве благодаря пропуску масс-старта в Оберхофе.