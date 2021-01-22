Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, связывалась ли с ним итальянская полиция по поводу обысков проведённых в его номере, а также его тренера во время чемпионата мира 2020 года.

«Телефон и ноутбук до сих пор не вернули. Я не владею никакой информацией», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Во время прошлогоднего чемпионата мира, прошедшего в Антерсельве, полиция провела обыски в комнате Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, изъяв телефон и ноутбук.

Ранее Логинов высказал мнение, что потерял очень много времени из-за падения и поломанной палки во время индивидуальной гонки этапе Кубка мира в Антерсельве.