Биатлонист Логинов считает, что потерял очень много времени из-за падения и поломанной палки

Россиянин Александр Логинов прокомментировал эпизод со своим падением во время индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«На первой стойке вылетела гильза, она застряла там, пришлось её выковыривать. На любой высоте стрелять сложно, особенно здесь. При выходе из рубежа получилось так, что кто-то из спортсменов подходил, мне пришлось немного под себя поставить ногу, зацепился за палку и упал. Пришлось разгоняться без неё. В середине маленького подъёма мне дали запасную. Времени я потерял очень много. Меня вели по дистанции, сервисмены — молодцы. Приятно, когда по всей дистанции тебя подбадривают. У меня была задача — хорошо выступить», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. 😬 #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/79SKiFMGWd — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021

28-летний биатлонист стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию в 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Ранее сообщалось, что он не сдержал слёз на награждении после победы на этапе КМ в Антерсельве.