Президент UFC объяснил, почему важно провести реванш Нурмагомедова с Макгрегором
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«Этот бой принесёт много денег. Очевидно, они оба могут заработать очень прилично на этом поединке. Назовём это причиной номер один. Вторая причина — реванш важен для их наследия. На месте Конора хочется отомстить за прошлое поражение, на месте Хабиба хочется победить Макгрегора дважды, чтобы доказать всем, что ты действительно сильнее», — цитирует Уайта BJPenn.
Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым, который проходил в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 24 октября после победы над Джастином Гэтжи 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.
Ранее Макгрегор выразил мнение, что Нурмагомедова следует лишить титула чемпиона UFC.