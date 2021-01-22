Президент UFC объяснил, почему важно провести реванш Нурмагомедова с Макгрегором

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал причины того, почему важно проведение второго поединка между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Этот бой принесёт много денег. Очевидно, они оба могут заработать очень прилично на этом поединке. Назовём это причиной номер один. Вторая причина — реванш важен для их наследия. На месте Конора хочется отомстить за прошлое поражение, на месте Хабиба хочется победить Макгрегора дважды, чтобы доказать всем, что ты действительно сильнее», — цитирует Уайта BJPenn.

Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым, который проходил в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 24 октября после победы над Джастином Гэтжи 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Нурмагомедова следует лишить титула чемпиона UFC.