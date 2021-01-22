Президент UFC объяснил, почему важно провести реванш Нурмагомедова с Макгрегором

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал причины того, почему важно проведение второго поединка между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Президент UFC объяснил, почему важно провести реванш Нурмагомедова с Макгрегором
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

«Этот бой принесёт много денег. Очевидно, они оба могут заработать очень прилично на этом поединке. Назовём это причиной номер один. Вторая причина — реванш важен для их наследия. На месте Конора хочется отомстить за прошлое поражение, на месте Хабиба хочется победить Макгрегора дважды, чтобы доказать всем, что ты действительно сильнее», — цитирует Уайта BJPenn

Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым, который проходил в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 24 октября после победы над Джастином Гэтжи 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Нурмагомедова следует лишить титула чемпиона UFC.

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