Макгрегор считает, что Нурмагомедова следует лишить титула чемпиона UFC
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«Если он будет по-прежнему убегать от реванша и от обязательств защищать пояс, то его следует лишить титула. Тогда мы с Порье должны драться за чемпионство», — цитирует Макгрегора BJ Penn.
При этом он предполагает, что у Нурмагомедова не станут забирать пояс до его поединка с Дастином Порье, который пройдёт в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257.
«Мне интересно, какие у него будут оправдания после моего поединка с Дастином. Как бы то ни было, предсказываю, что его лишат пояса», — добавил Макгрегор.
Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым, который проходил в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 24 октября после победы над Джастином Гэтжи 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.
Ранее Макгрегор высказался о возможном реванше с Нурмагомедовым.