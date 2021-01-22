Макгрегор считает, что Нурмагомедова следует лишить титула чемпиона UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор выразил мнение, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов должен быть лишён своего титула.

«Если он будет по-прежнему убегать от реванша и от обязательств защищать пояс, то его следует лишить титула. Тогда мы с Порье должны драться за чемпионство», — цитирует Макгрегора BJ Penn.

При этом он предполагает, что у Нурмагомедова не станут забирать пояс до его поединка с Дастином Порье, который пройдёт в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257.

«Мне интересно, какие у него будут оправдания после моего поединка с Дастином. Как бы то ни было, предсказываю, что его лишат пояса», — добавил Макгрегор.

Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым, который проходил в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 24 октября после победы над Джастином Гэтжи 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

Ранее Макгрегор высказался о возможном реванше с Нурмагомедовым.