Макгрегор считает, что Нурмагомедова следует лишить титула чемпиона UFC

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор выразил мнение, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов должен быть лишён своего титула.
Макгрегор считает, что Нурмагомедова следует лишить титула чемпиона UFC
  • Reuters
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

«Если он будет по-прежнему убегать от реванша и от обязательств защищать пояс, то его следует лишить титула. Тогда мы с Порье должны драться за чемпионство», — цитирует Макгрегора BJ Penn

При этом он предполагает, что у Нурмагомедова не станут забирать пояс до его поединка с Дастином Порье, который пройдёт в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257.

«Мне интересно, какие у него будут оправдания после моего поединка с Дастином. Как бы то ни было, предсказываю, что его лишат пояса», — добавил Макгрегор.

Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым, который проходил в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. 24 октября после победы над Джастином Гэтжи 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

Ранее Макгрегор высказался о возможном реванше с Нурмагомедовым.

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