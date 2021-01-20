Подольски вспомнил, как вёл переговоры с «Локомотивом»

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Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Лукас Подольски признался, что несколько лет назад мог перейти в российский клуб.
Подольски вспомнил, как вёл переговоры с «Локомотивом»
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«Я точно мог перейти в «Локомотив». Переговоры велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. Знаю, что для «Динамо» «Локомотив» — один из принципиальных соперников. Что касается вашего клуба, то я не уверен на 100%, но мне кажется, что-то было. Наверное, агент говорил, что есть интерес. При этом с российским футболом знаком не понаслышке. Играл и против вышей сборной, и против клубов в еврокубках. Я выступал вместе с Андреем Аршавиным, сейчас играю с Фёдором Кудряшовым. Так что более или менее ориентируюсь», — приводит слова Подольски пресс-служба «Динамо» Москва.

В настоящее время 35-летний немец выступает за турецкий «Антальяспор».

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