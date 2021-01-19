PR-агент Смолова ответила на вопрос об отношениях футболиста с внучкой Ельцина

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Елена Болотова, PR-агент нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, ответила на вопрос о романтических отношениях футболиста с Марией Юмашевой — внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина.
PR-агент Смолова ответила на вопрос об отношениях футболиста с внучкой Ельцина
  • @smolovfedor_10
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«Никто не прячется, просто мы опять не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения. Федя всё-таки такой человек, которому очень важно жить в гармонии», — сказала Болотова в интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале.

В этом сезоне Смолов провёл за «Локомотив» 16 матчей и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Смолов вернётся в общую группу «Локомотива» на первом сборе.

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