Валиева пропустит юниорский ЧР в Красноярске

Российская фигуристка Камила Валиева не будет выступать на юниорском чемпионате России, который пройдёт в Красноярске.

«Камила выступала на взрослых соревнованиях, в первенстве она не будет принимать участие. Есть логика рассуждения спортсменов, тренеров и федерации. В данном случае все эти три логики сошлись», — цитирует генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана ТАСС.

Валиева примет участие в командном турнире ФФККР, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

На взрослом чемпионате России 14-летняя фигуристка заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.

Ранее Жулин объяснил отсутствие Синициной и Кацалапова среди участников командного турнира.