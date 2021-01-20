Валиева пропустит юниорский ЧР в Красноярске

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева не будет выступать на юниорском чемпионате России, который пройдёт в Красноярске.
Валиева пропустит юниорский ЧР в Красноярске
  • globallookpress.com

«Камила выступала на взрослых соревнованиях, в первенстве она не будет принимать участие. Есть логика рассуждения спортсменов, тренеров и федерации. В данном случае все эти три логики сошлись», — цитирует генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана ТАСС.

Валиева примет участие в командном турнире ФФККР, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

На взрослом чемпионате России 14-летняя фигуристка заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.

Ранее Жулин объяснил отсутствие Синициной и Кацалапова среди участников командного турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить