Арутюнян: вообще не думаю о том, что Чен сильнее всех фигуристов

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Рафаэль Арутюнян, тренер двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Нейтана Чена, ответил на вопрос, считает ли он мифом утверждение, что его подопечный по-прежнему является сильнейшим в мире.
Арутюнян: вообще не думаю о том, что Чен сильнее всех фигуристов
  • Reuters

«Вообще не думаю об этом, если честно. Мы просто делаем своё дело. Пытаемся отработать определённую модель программы, пробуем различные варианты. В конце октября на турнире Skate America, как вы помните, Нейтан выступал с произвольной программой дважды — в личном и командном турнирах. И оба раза катал разный набор прыжков», — сказал Арутюнян в интервью RT.

При этом он отметил, что соперникам будет довольно сложно соревноваться с его учеником, так как у них сложился оптимальный вариант с пятью четверными прыжками в программе.

«Пока ещё, правда, он желаемых кондиций не достиг. Если говорить о выступлении в Лас-Вегасе, я доволен тем, как был исполнен короткий прокат, но не могу сказать то же самое о произвольном танце», — добавил Арутюнян.

Ранее Арутюнян прокомментировал победу Чена на чемпионате США по фигурному катанию.

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