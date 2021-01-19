Арутюнян прокомментировал победу Чена на чемпионате США по фигурному катанию

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Рафаэль Арутюнян, тренер двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Нейтана Чена, высказался о выполненных его подопечным в короткой программе четверных лутце и флипе.
Арутюнян прокомментировал победу Чена на чемпионате США по фигурному катанию
  • Reuters

«Это была одна из наших задач на этом чемпионате. Лутц с флипом действительно сложно соединить, но мы начали подготовку к этому ещё до Олимпиады», — сказал Арутюнян в интервью RT.

При этом он считает своей ошибкой тот факт, что Чен решился на данное сочетание прыжков в Пхёнчхане.

«С одной стороны, я прекрасно понимаю, что такие амбициозные спортсмены, как Чен, Евгений Плющенко в прежние времена или Саша Трусова — в нынешние, всегда будут пытаться опередить своё время, сделать что-то такое, что весь мир считает невозможным. С другой — проводить подобные эксперименты на Играх всё-таки не стоило. Ну а сейчас могу сказать, что нам с Нейтаном потребовалось целых три года, чтобы эти два прыжка уверенно встали в программу. Хотя это, конечно же, не предел моих тренерских мечтаний», — сказал Арутюнян.

Ранее Арутюнян положительно оценил решение россиянки Александры Трусовой добавить в свой арсенал четверной риттбергер.

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