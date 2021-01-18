В Минспорте сообщили, сколько спортсменов переболели коронавирусом

Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов рассказал, сколько спортсменов, представляющих национальные команды, переболели коронавирусной инфекцией.

«Всего на федеральных базах спортивной подготовки, где ведётся централизованная подготовка сборных команд, переболели 254 человека, из них 191 спортсмен. Спортсмены переболели без осложнений, без патологий, остальные — это тренеры и персонал сборных команд. За рубежом около 150 спортсменов переболели, без осложнений», — заявил Морозов в эфире «Россия 24».

Ранее Мария Ласицкене заявила, что пока не планирует вакцинироваться от коронавируса.