В Минспорте сообщили, сколько спортсменов переболели коронавирусом

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Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов рассказал, сколько спортсменов, представляющих национальные команды, переболели коронавирусной инфекцией.
В Минспорте сообщили, сколько спортсменов переболели коронавирусом
  • Reuters

«Всего на федеральных базах спортивной подготовки, где ведётся централизованная подготовка сборных команд, переболели 254 человека, из них 191 спортсмен. Спортсмены переболели без осложнений, без патологий, остальные — это тренеры и персонал сборных команд. За рубежом около 150 спортсменов переболели, без осложнений», — заявил Морозов в эфире «Россия 24».

Ранее Мария Ласицкене заявила, что пока не планирует вакцинироваться от коронавируса.

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