В Минспорте сообщили, сколько спортсменов переболели коронавирусом
- Reuters
«Всего на федеральных базах спортивной подготовки, где ведётся централизованная подготовка сборных команд, переболели 254 человека, из них 191 спортсмен. Спортсмены переболели без осложнений, без патологий, остальные — это тренеры и персонал сборных команд. За рубежом около 150 спортсменов переболели, без осложнений», — заявил Морозов в эфире «Россия 24».
Ранее Мария Ласицкене заявила, что пока не планирует вакцинироваться от коронавируса.