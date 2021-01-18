Ласицкене заявила, что пока не планирует вакцинироваться от коронавируса

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, что пока не планирует делать прививку от коронавирусной инфекции, поскольку опасается возможных побочных эффектов.

«Я, как спортсмен, переживаю, как на мой организм и форму повлияет вакцина. Пока это необязательно, я воздерживаюсь от вакцинации. Жду развития ситуации, так как пока не услышала от антидопинговых организаций, что это всё официально разрешено», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что в целом ничего не имеет против вакцинации.

«Это моё мнение, потому что я спортсмен и на мою форму может повлиять любой чих, любой укол», — добавила Ласицкене.

Ранее она высказалась против использования «Катюши» вместо гимна России на Олимпиадах и чемпионатах мира.