Тренер «Питтсбурга» поддержал испытывающего проблемы с результативностью Малкина
- Reuters
Россиянин не смог отличиться в победной игре с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3) и ещё не имеет баллов за результативность в стартовавшем чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Джино — доминирующий игрок. Он очень много владел шайбой. Обычно это хороший знак, значит, его игра на нужном уровне. Мы продолжим его подбадривать и будем надеяться, что он будет забивать», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что наставник «Вашингтона» указал на приведшие к поражению от «Питтсбурга» ошибки.