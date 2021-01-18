Тренер «Питтсбурга» поддержал испытывающего проблемы с результативностью Малкина

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об игре форварда Евгения Малкина.

Россиянин не смог отличиться в победной игре с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3) и ещё не имеет баллов за результативность в стартовавшем чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Джино — доминирующий игрок. Он очень много владел шайбой. Обычно это хороший знак, значит, его игра на нужном уровне. Мы продолжим его подбадривать и будем надеяться, что он будет забивать», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что наставник «Вашингтона» указал на приведшие к поражению от «Питтсбурга» ошибки.