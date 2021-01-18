Наставник «Вашингтона» указал на приведшие к поражению от «Питтсбурга» ошибки

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение по буллитам от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Наставник «Вашингтона» указал на приведшие к поражению от «Питтсбурга» ошибки
  • Reuters

Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев площадки. В составе «столичных» два очка (1 + 1) набрал Александр Овечкин.

«Мне понравился наш первый период. То, как мы взяли старт. Третий период прошёл в борьбе, а вот второй вызвал у меня вопросы. То, как мы контролировали шайбу, не позволяло нам закрепиться в зоне атаки. Это нужно исправлять. Но пока рано делать выводы. Это только лишь третий матч. Мы продолжим работу над ошибками», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что своё мнение о причинах проигрыша «Вашингтона» высказал Овечкин.

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