Овечкин объяснил поражение от «Питтсбурга» тем, что «Вашингтон» ещё не проснулся
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Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев площадки, в составе которых отличились Эван Родригес, Колтон Севьюр, Маркус Петтерссон и Джейк Гюнцель, реализовавший решающий буллит.
За «столичных» впервые в сезоне отличился Овечкин, которому ассистировал Евгений Кузнецов. Ещё две шайбы в активе Ника Дауда и Никласа Бекстрёма. Швед отличился с передач российских форвардов.
Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин обошёлся без результативных действий.
«Это лишь третий матч после многомесячного перерыва. Мы играли с очень хорошей командой. Мы ещё не совсем проснулись и не вполне понимаем, что нужно делать», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что шайба и передача Андрея Свечникова не спасли «Каролину» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ.