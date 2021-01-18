Овечкин объяснил поражение от «Питтсбурга» тем, что «Вашингтон» ещё не проснулся

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение по буллитам от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев площадки, в составе которых отличились Эван Родригес, Колтон Севьюр, Маркус Петтерссон и Джейк Гюнцель, реализовавший решающий буллит.

За «столичных» впервые в сезоне отличился Овечкин, которому ассистировал Евгений Кузнецов. Ещё две шайбы в активе Ника Дауда и Никласа Бекстрёма. Швед отличился с передач российских форвардов.

Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин обошёлся без результативных действий.

«Это лишь третий матч после многомесячного перерыва. Мы играли с очень хорошей командой. Мы ещё не совсем проснулись и не вполне понимаем, что нужно делать», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Андрея Свечникова не спасли «Каролину» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ.