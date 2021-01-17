Шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от проигрыша «Детройту» в матче НХЛ
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Ред Уингз» принесли шайбы Бобби Райана, Робби Фаббри и Дилана Ларкина, оформившего дубль. Владислав Наместников очков не набрал.
«Каролина» ответила шайбами Винсента Трочека и Андрея Свечникова, также записавшего в свой актив результативную передачу.
Ранее сообщалось, что передача Капризова в овертайме помогла «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.