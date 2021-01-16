Путин поздравил «КамАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»

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Президент России Владимир Путин поздравил экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар» в зачёте грузовиков.
Путин поздравил «КамАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Чемпионский настрой «камазовских» экипажей, их нацеленность на первое место хорошо известны участникам и поклонникам этого легендарного ралли-марафона. Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь, в 18-й раз, выигрывает «Дакар», подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества. Хочу поблагодарить вас, ваших наставников и технический персонал «КамАЗ-мастер» за силу характера, за напряжённую и слаженную работу. За замечательную победу, которую вы подарили многочисленным российским болельщикам. Так держать!» — говорится в поздравлении президента, текст которого опубликован пресс-службой Кремля.

Победителем 43-го в истории ралли-рейда «Дакар» стал экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Для российской команды это 18-я победа на «Дакаре», и в четвёртый раз экипажи «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал по итогам гонки.

Ранее сообщалось, что Антон Шибалов прокомментировал своё столкновение с вертолётом на «Дакаре».

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