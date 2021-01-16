Шибалов прокомментировал своё столкновение с вертолётом на «Дакаре»
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«Не ожидали, впервые в жизни такое, что получилось задеть вертолёт. Он спустился слишком низко, а мы подлетели на подскоке», — приводит слова Шибалова пресс-служба команды.
Во время прохождения спецучастка вертолёт организаторов решил пролететь прямо над грузовиком Шибалова, который в этот же момент подпрыгнул на небольшом трамплине и задел крышей полоз вертолёта. Пилот сохранил над ним контроль и тут же поднялся выше, а грузовик Шибалова получил незначительные повреждения.
#Dakar2021#kamazmaster#KAMAZ#DakarInSaudi#دكار_السعودية2021— Muaath ⛰ (@Muaath___) January 15, 2021
KAMAZ Hunted DOWN A HELICOPTER in the last stage today 😯😯 pic.twitter.com/bcFIUt3uP9
Ранее сообщалось, что «КамАЗ-мастер» в четвёртый раз занял весь пьедестал в зачёте грузовиков на «Дакаре».