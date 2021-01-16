Шибалов прокомментировал своё столкновение с вертолётом на «Дакаре»

Пилот команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал инцидент произошёдший на заключительном, 12-м этапе ралли-рейда «Дакар».

«Не ожидали, впервые в жизни такое, что получилось задеть вертолёт. Он спустился слишком низко, а мы подлетели на подскоке», — приводит слова Шибалова пресс-служба команды.

Во время прохождения спецучастка вертолёт организаторов решил пролететь прямо над грузовиком Шибалова, который в этот же момент подпрыгнул на небольшом трамплине и задел крышей полоз вертолёта. Пилот сохранил над ним контроль и тут же поднялся выше, а грузовик Шибалова получил незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ-мастер» в четвёртый раз занял весь пьедестал в зачёте грузовиков на «Дакаре».