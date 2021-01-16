Швейцарский баскетболист совершил камингаут

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Игрок сборной Швейцарии по баскетболу 3х3 Марко Леманн признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Швейцарский баскетболист совершил камингаут
  • © fiba.basketball

27-летний спортсмен признался, что решил не ждать окончания карьеры для камингаута.

«Я так долго менял личности, что это повлияло на мое психологическое здоровье. Каждую неделю одно и то же: мой бойфренд отвозит меня в аэропорт и через минуту счастливый гей в отношениях превращается в профессионального атлета без эмоций, который не хочет говорить о своей личной жизни», — приводит слова Леманна сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА).

По словам баскетболиста, о том, что он гей, знали его родственники, друзья и партнёры по команде.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали письмо одного из футболистов АПЛ по поводу его ориентации.

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