Швейцарский баскетболист совершил камингаут

Игрок сборной Швейцарии по баскетболу 3х3 Марко Леманн признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

27-летний спортсмен признался, что решил не ждать окончания карьеры для камингаута.

«Я так долго менял личности, что это повлияло на мое психологическое здоровье. Каждую неделю одно и то же: мой бойфренд отвозит меня в аэропорт и через минуту счастливый гей в отношениях превращается в профессионального атлета без эмоций, который не хочет говорить о своей личной жизни», — приводит слова Леманна сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА).

По словам баскетболиста, о том, что он гей, знали его родственники, друзья и партнёры по команде.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали письмо одного из футболистов АПЛ по поводу его ориентации.