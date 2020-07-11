СМИ опубликовали письмо одного из футболистов АПЛ по поводу его ориентации

Британское издание The Sun опубликовало анонимное письмо футболиста, выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ), в котором он рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Есть кое-что, что отличает меня от большинства игроков АПЛ. Я гей. Даже писать об этом в письме — большой шаг для меня. Только самые близкие люди знают о моей ориентации. Я не готов делиться этим с командой или тренером. Это трудно, ведь я провожу с этими парнями большую часть своей жизни. Мы вместе выходим на поле, мы команда. Но что-то внутри не позволяет мне открыто говорить с ними о том, что я чувствую. Надеюсь, однажды я смогу это сделать», — написано в письме.

По его мнению, футбол ещё не готов к каминг-ауту действующего игрока, а на данный момент ещё только предстоит работа со множеством предубеждений в обществе, чтобы представитель ЛГБТ смог не бояться рассказать о себе в таком виде спорта.

«Я постоянно слышу гомофобные выкрики и комментарии болельщиков, которые не относятся к кому-то конкретному. Во время матчей меня это не беспокоит, я слишком сосредоточен на игре. Но когда я возвращаюсь в самолёт или автобус, это добирается до меня», — говорится в тексте.

Игрок подчеркнул, что намерен в ближайшем будущем завершить карьеру, чтобы сделать каминг-аут. По его словам, ради своего внутреннего спокойствия он готов отказаться от денег, которые мог бы заработать за это время.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Халл Сити» Томас Битти совершил каминг-аут.