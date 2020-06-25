Бывший футболист «Халла» Битти совершил каминг-аут

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Воспитанник английского футбольного клуба «Халл Сити» Томас Битти признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Бывший футболист «Халла» Битти совершил каминг-аут
  • © iamthomasbeattie
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Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Битти заявил, что пришло время поделиться чем-то личным, и сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Футболист выразил надежду, что следующему поколению будет гораздо проще признаваться в подобном.

«Битти» является воспитанником «Халла», однако известен по выступлениям за коллективы из Северной Америки. Так, он защищал цвета «Форест Сити Лондон», «Лондон Сити», «Оттава Фьюри», а также команд из Сингапура.

Ранее сообщалось, что ирландский легкоатлет Денис Финнеган сделал публичное заявление о своей ориентации.

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